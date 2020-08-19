В Хабаровском крае продолжается подготовка к новому отопительному сезону. На сегодняшний день объекты коммунального хозяйства региона готовы к зиме, в среднем, более чем на 70%.

— Все работы идут по графику, никаких срывов не ожидается. Жилищно-коммунальный комплекс края будет полностью подготовлен к началу отопительного периода. Уже сегодня капитально отремонтировано 84 дизель-генератора из 106, 440 трансформаторов, почти 34 километра теплотрасс, более 230 км линий электропередачи, почти 25 километров водопроводов и около 8,3 км сетей канализации, — рассказал заместитель начальника управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения министерства ЖКХ края Владимир Орлов.

По его словам, помимо ремонтных работ, специалисты системы коммунального хозяйства занимаются подготовкой сетей к подаче тепла. Речь идет о промывке теплотрасс, водопроводных и канализационных сетей. Почти на 90% от плана выполнены работы по опрессовке теплотрасс (1592,8 км). Из 442 котельных 263 уже полностью готовы к подаче тепла в дома жителей.

Напомним, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопительный период начинается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет на уровне или ниже 8 градусов тепла.