Около 4500 человек в день обсуживают специалисты многофункционального центра края. В том числе около 3000 граждан приходят непосредственно в структурные подразделения на очный прием, еще порядка 1500 жителей региона получают консультации по телефону.

В связи с эпидемиологической обстановкой, предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется строго по предварительной записи. Подать заявку на прием можно по адресу электронной почты support@mfc27.ru или по номеру единой справочной службы 8(800)-100-42-12. При этом нужно указать: филиал МФЦ, в который вы планируете обратиться, необходимую услугу, а также ФИО и контактный телефон.

— Пока не сняты ограничительные меры по COVID-19, выдача и прием документов ведутся в формате «один заявитель – один талон». В здание сможет зайти только тот гражданин, который записан на прием. Уточнить интересующую информацию жители края также могут по телефону единой справочной службы. Поток обращений по сравнению с апрелем, когда офисы многофункционального центра перешли на работу по записи, существенно сократился. Если раньше мы принимали более 3 тысяч звонков в сутки, то теперь около 1500, — сообщили в МФЦ.

Со 2 июля установлен новый режим работы для структурных подразделений многофункционального центра. График работы филиалов можно посмотреть во вложении. Перечень услуг, а также вся актуальная информация размещена на официальном сайте МФЦ.