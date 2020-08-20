39 автобусов проверили сегодня в Хабаровске на предмет соблюдения в общественном транспорте масочного режима. Подобные рейды проводятся еженедельно сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства края совместно с представителями УМВД России по Хабаровску. Как выяснилось в ходе инспекции, 90 процентов пассажиров и водителей транспортных средств выполняют санитарные требования. Протоколы об административных правонарушениях сегодня не составлялись.

— Конечно, мы регистрировали единичные случаи несоблюдения санитарных норм и правил. С нарушителями проведена разъяснительная работа, они также предупреждены об административной ответственности. Четыре пассажира без масок после разъяснительной работы покинули автобус, — рассказали в министерстве.

Совместные рейды будут продолжены до отмены режима ограничений в крае. В целом, с момента начала проведения проверок, специалистами осмотрено около 300 транспортных средств.

Напомним, на сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 9 159 случаев COVID-19. 7002 человека выздоровели (+92 за сутки), 83 пациента (+2) умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. На лечении сейчас находятся 2074 человека, которые наблюдаются в инфекционных госпиталях и в амбулаторных условиях.