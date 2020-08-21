Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о начале очередного этапа проведения ремонта оборудования на Хабаровской ТЭЦ-1. В связи с технологическими особенностями проводимых работ будут введены ограничения в подаче горячей воды с 31 августа по 6 сентября для потребителей Индустриального района.
В Центральном районе горячая вода будет отсутствовать в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) – Пушкина (до ул. К-Маркса) – Мухина (от Пушкина до ул. Дикольцева).
В Железнодорожном — район «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, район ул. Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, а также в поселках Ильинка, Ракитное.
Эта запись была опубликована 21.08.2020в 09:01. В рубриках: Общество.
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