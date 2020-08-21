До конца августа всех педагогов бесплатно проверят на коронавирус. В дальнейшем ИФА-диагностику учителя будут проходить каждые две недели. Об этом журналистам сообщили участники пресс-конференции, посвященной подготовке к 1 сентября. На вопросы представителей СМИ ответили и.о. заместителя председателя правительства края Евгений Никонов, и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова и заместитель министра здравоохранения Ирина Филимончикова.
Первого сентября в школах Хабаровского края приступят к учебе более 150 тысяч детей. Из них более 17 тысяч первоклассников и 6 тысяч выпускников.
— Первого сентября откроются все школы. Их в Хабаровском крае 381. Перед этим в каждой будет проведена полноценная генеральная уборка в противовирусном режиме. Также необходимо уже сейчас проверить системы вентиляции. Будут установлены дозаторы с антисептиками и обеззараживатели воздуха, — сообщил Евгений Никонов.
Он также добавил, что особое внимание будет уделено питьевому режиму детей – наличию кулеров, разовой посуды. Сейчас школы составляют расписание, в котором будет учтено время прихода детей на занятия с соблюдением интервала не менее 15 минут между учениками разных классов. Возможно также сокращение времени урока на 5-10 минут.
— Нам необходимо свести к минимуму общение детей из разных параллелей. Поэтому общих звонков не будет. Учитель сам будет объявлять перемену. Также, чтобы максимально разобщить детей, особенно в период роста простудных заболеваний и гриппа, мы допускаем для учеников 7,8 и 10 классов один день в неделю проведение дистанционного обучения. Кроме того, по письменному заявлению родителей мы принимаем полный переход ребенка на дистанционное обучение, — добавил Евгений Никонов.
Вместе с тем, в школах также будут оборудованы так называемые изоляторы на случай обнаружения заболевшего ученика. В этом помещении он будет находиться до приезда «скорой» или прихода родителей.
Работать по-новому будут не только школы, но также техникумы и колледжи. Обязательными станут термометрия, генеральные уборки, проветривание помещений и другие санитарные меры.
Профилактикой роста заболеваемости среди детей станет также вакцинация от гриппа. В этом году она начнется уже в августе. В Хабаровском крае необходимо привить не менее 60 процентов населения. Вакцинация группы риска, к которой относятся школьники и учителя, должна быть не менее 75 процентов.
Эта запись была опубликована 21.08.2020в 09:55. В рубриках: Общество.
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