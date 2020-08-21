Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям осенью 2019 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ЕвроАзия групп» — субарендатора земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в районе села Князе-Волконское Хабаровского района.
По результатам проведенной проверки ООО «ЕвроАзия групп» было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ за невыполнение обязательных мероприятий по охране земель, защите от загрязнения химическими веществами и мероприятий по воспроизводству плодородия земель, что привело к ухудшению качественного состояния земель. ООО «ЕвроАзия групп» назначен административный штраф в размере 200 тыс. рублей.
В адрес арендодателя земельного участка — администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края Управлением Россельхознадзрора было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
По результатам рассмотрения представления, а также в связи с существенными нарушениями условий договора аренды главой администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края принято решение о расторжении договорных отношений с арендатором земельного участка в судебном порядке.
Эта запись была опубликована 21.08.2020в 12:00. В рубриках: Общество.
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