Тематический день «Медовый Спас» пройдет в эту субботу на краевой сельскохозяйственной ярмарке «выходного дня». Площадка организована на прилегающей площадке к арене «Ерофей». Свои лучшие сорта меда представят краевые производители из Хабаровского, Вяземского, имени Лазо и Бикинского районов. Можно будет приобрести и продегустировать продукцию 15 пчеловодов края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Гостям ярмарки предложат разные сорта мёда, в том числе цветочный и липовый урожая 2020 года, с возможностью дегустации, а также напитки, приготовленные на основе мёда с добавлением ягод и лечебных трав. Кроме того, будет организована небольшая зона фуд-корта, где можно попить чай и кофе, попробовать пироги и блины, — рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Как и прежде, на ярмарке в широком ассортименте будет представлена продукция местных производителей. Это овощи, соленья, рыбная продукция и многое другое.

Открытие тематического дня состоится в 11.00. Лучшим пчеловодам края вручат благодарственные письма.

Напомним, что краевая сельскохозяйственная ярмарка «выходного дня» будет работать до 25 октября по субботам и воскресеньям.