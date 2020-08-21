442 молодые мамы края освоили новые профессии в этом году. Бесплатные курсы для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и воспитывающих детей в возрасте до шести лет, организованы в рамках национального проекта «Демография». Профессиональное обучение позволит им оставаться востребованными на рынке труда. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказали в краевом комитете по труду и занятости населения, в регионе сформирован перечень наиболее востребованных профессий, а также определены образовательные организации, где молодые мамы могут пройти обучение. Самые популярные среди женщин профессии: бухгалтер, воспитатель, парикмахер, повар, кондитер, специалист по закупкам, специалист по управлению персоналом.

— Предусмотрены как очные, так и дистанционные курсы по повышению квалификации. Удалённую форму обучения обычно выбирают жители северных территорий. Обучение дает возможность повысить уровень знаний и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место. Кроме того можно переобучиться на другую профессию, чтобы найти другую подходящую вакансию. На время курсов незанятым женщинам выплачивается стипендия в размере 12 130 рублей, увеличенном на районный коэффициент, сообщил председатель комитета Константин Виноградов.

Реализация мероприятий по переобучению в рамках национального проекта «Демография» рассчитана до 2024 года. За это время повысить свою квалификацию смогут около трех тысяч женщин. На эти цели запланировано направить около 164 млн рублей федеральных средств и более 5 млн рублей из регионального бюджета.

— Мы учитываем интересы, потребности и пожелания жителей края. Если кто-то не успел пройти обучение в этом году, в том числе из-за действующих в крае ограничительных мероприятий, то можно это сделать в следующем. В крае уже формируются списки на 2021 год. Женщины, заинтересованные в обучении в рамках национального проекта «Демография», могут сами определить, когда они готовы приступить к занятиям, — отметил Константин Виноградов.

Заявления на прохождение переобучения или повышение квалификации принимают в центрах занятости по месту жительства. Незанятым женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, необходимо представить документы, подтверждающие факт прекращения трудовой деятельности.