Фермеры Хабаровского края, реализующие свою продукцию на краевой ярмарке «выходного дня», отмечают рост продаж. Так, впервые с начала работы торговой площадки за минувшие выходные было продано почти 7 тонн продукции.

— Рост продаж связан с подходом свежего урожая. Местная продукция пользуется большим спросом, и жители охотно приобретают огурцы и помидоры, капусту, ягоду и многое другое. Спросом пользуется молодой картофель, урожайность которого в несколько раз больше, чем годом ранее. Для покупателей предприниматели ввели услугу по доставке на дом, — отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Традиционно, наибольшее число покупателей посещает ярмарку в первый выходной день. Так, в минувшую субботу был поставлен рекорд по продажам меда. На ярмарке устроили тематический день, предлагая приобрести не только разные сорта меда от пчеловодов края, но и сладкие напитки на его основе с добавлением дальневосточных ягод и трав. По сравнению с обычным торговым днем, реализация меда в минувшую субботу увеличилась практически в два раза. В целом предприниматели в этот день реализовали около 4 тонн продукции.

Организаторы также отмечают рост числа участников ярмарки. На сегодняшний день свою продукцию реализовывают около 50 фермеров в основном из Хабаровского и имени Лазо районов. На ярмарке также представлены хозяйства из Бикинского, Нанайского и Вяземского районов.

В целом с начала работы краевой ярмарки «выходного дня» предприниматели за 19 торговых дней реализовали почти 40 тонн своей продукции. Общая выручка составила около 7 млн рублей.