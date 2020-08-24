С сегодняшнего дня в Хабаровском крае открылись для посетителей кинотеатры, театры, дома культуры, филармония и цирк. Ранее соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярёв. В учреждениях культуры соблюдают все санитарные требования, в том числе масочный режим и особый порядок рассадки.

Хабаровский кинотеатр «Совкино» приготовил для зрителей пять фильмов: российскую музыкальную комедию «Тень звезды», великобританскую драму «Гренландия», американский детективный боевик «Агент Ева», комедию «Найти и полюбить» и мультфильм «Новые приключения в стране Оз». В кинотеатре соблюдают все санитарные требования. Работают все залы, при этом их заполняемость сокращена на половину. Интервал между сеансами увеличен до получаса, чтобы персонал успевал проводить обработку.

Также возобновили деятельность выставочные залы в Доме народного творчества и в Доме творческой интеллигенции в Хабаровске. Работают выставки картин художницы Ольги Бельды «Восточное сокровище» и художника, члена Союза художников России Алексея Авдеева «Времена года».

В свою очередь, Хабаровская филармония возобновляет концертную деятельность. С 27 по 30 августа во дворике концертного зала филармонии творческие коллективы представят программы популярной классики и легкой музыки. При плохой погоде концерты состоятся в малом зале. Зрителей просят надевать маски.

Открылись и хабаровские театры. Сейчас полным ходом идет подготовка к новому сезону. 12 сентября планирует открыть двери для зрителей краевой театр кукол в Хабаровске. 25 сентября состоится открытие сезона в Хабаровском краевом музыкальном театре, а 26 сентября – краевого театра драмы. Также с 11 по 19 сентября запланировано проведение театрального фестиваля «Амурская осень». А с 17 по 20 сентября краевой театр драмы принимает у себя гостей в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи» Санкт-Петербургский театр им. Брянцева.

Кассы работают с сегодняшнего дня. Показы будут проходить на условии рассадки зрителей в шахматном порядке. Это значит, что загрузка зрительного зала составит не более 50 %. Вход в театр для приема зрителей будет открыт за два часа до начала спектакля, с целью соблюдения мер предосторожности, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Во всех учреждениях культуры действует масочный режим.