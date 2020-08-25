Положение дел с заболеваемостью хабаровчан опасным вирусом обсудили сегодня участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. С текущей обстановкой собравшихся ознакомила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина.

Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности она отметила, что за последние сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 68 новых случаев заболевания, при которых подтвердился диагноз «COVID-19». 71,3% от общего числа заболевших по-прежнему составляют жители Хабаровска – за минувшие 24 часа в городе ряды пациентов пополнили 45 горожан. Как отметила спикер, 80% от числа заболевших – лица трудоспособного возраста. За весь период пандемии умерло 83 человека, а 7423 человека – выздоровело.

«Коэффициент распространения заболевания в краевом центре достиг 0,98, а в крае — единицы. Этот показатель говорит о том, что мы наблюдаем некоторую стабилизацию эпидемиологической ситуации, но говорить о том, что мы справились с COVID-19, еще преждевременно», — сообщила Елена Лагошина.

Все противоэпидемические мероприятия в краевой столице будут идти в прежнем режиме. И гражданам, и организациям необходимо продолжать принимать все профилактические меры. Масочно-перчаточный режим также пока остается в силе.