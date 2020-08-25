Особенности организации предстоящего учебного процесса в условиях пандемии обсудили сегодня участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19. Как сообщила собравшимся начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, все школы города, а их в Хабаровске 71, готовы к началу учебного года. Занятия в них начнутся в срок – 1 сентября.

Во всех учреждениях сделан месячный запас дезсредств и масок, везде имеются бесконтактные термометры для измерения ребятам температуры при входе. «70% обеззараживателей воздуха будут установлены в них до 1 сентября, остальные, которые поступят в Хабаровск несколько позже, появятся в классах до 15 сентября. Один прибор может быть использован для обеззараживания 2-3-х помещений, так как для этой процедуры требуется небольшое количество времени», — рассказала спикер.

Продолжая разговор о подготовке к старту учебного процесса, Татьяна Матвеенкова сообщила, что директорами всех школ уже составлены графики учебных занятий, перемен, проветривания кабинетов. Для разведения ученических потоков и во избежание скопления детей будут задействованы все имеющиеся входы.

«В большинстве школ будет предусмотрен поэтапный вход в здание: в 8.00 зайдет начальная школа, с 8.30 до 9.00 будут проходить учащиеся среднего звена, а с 9.30 до 10.00 – старшеклассники. Уроки технологии, музыки, изо, географии и окружающего мира будут частично организованы в оналйн-режиме или на открытом воздухе. Для того, чтобы развести потоки на переменах и во время завтраков (абсолютно все дети в городе будут обеспечены полноценным горячим питанием), занятия для младшеклассников будут сокращены на 5 минут – действующими нормативами это допускается. Планируем возобновить занятия и в нашей телешколе в эфире «Хабаровской студии телевидения. Этот формат доказал свою эффективность и очень понравился учащимся, особенно младших классов», — сказала она.

Будет организована классно-кабинетная система – переход в другие (специализированные) кабинеты будет осуществляться только на уроках химии, физики, информатики.

«Хочу особо подчеркнуть, что работа групп продленного дня, а также все внеурочные кружки и занятия в школах отменяются до особого распоряжения. «Продленки» и факультативы будут действовать только там, где учеба будет идти строго в одну смену и имеется достаточное количество кабинетов для организации этой деятельности. Общешкольных линеек в День знаний тоже не будет. Уроки Мира педагоги проведут с первоклассниками в кабинетах», — сообщила Татьяна Матвеенкова.

Отдельно участники заседания заострили вопрос о порядке ношения масок.

«Во время уроков учащиеся и учителя будут находиться без масок и без перчаток. Ношение этих средств индивидуальной защиты обязательно только для работников пищеблоков. Маску педагог будет обязан надеть, только если занимается со школьников в индивидуальном порядке. Принуждать же детей надеть или снять маску никто не будет: носить их ребята будут только по собственному желанию. Также хочу призвать родителей не сдавать никаких денежных средств для закупки обеззараживателей воздуха, санитайзеров и тому подобных вещей – даже из благих побуждений. Все эти вопросы будут решаться в официальном законном порядке, за счет бюджета, и не требуют вложения сторонних финансов. Родительские комитеты могут собирать какие-то средства, но только на проведение каких-то классных праздников, экскурсий и тому подобных внеклассных мероприятий. Еще одна убедительная просьба к родителям: ни в коем случае не приводить в школу детей с малейшими признаками нездоровья», — подчеркнула заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина, проводившая заседание.

Также, по ее словам, первой задачей, которую предстоит решить учителям в начале учебного года, станет проведение среза знаний школьников по программе, которую ребята прошли во время дистанционного обучения этой весной.

«Если пробелы в усвоении материала будут обнаружены, оперативно их наверстаем, ведь вскоре школьникам предстоит выполнить всероссийские проверочные работы», — сообщила Татьяна Матвеенкова.

Завершая обсуждение вопроса, Елена Лагошина отметила, что, возможно, в стартовые пару недель, пока новая система работы школ будет отрабатываться, возникнут какие-то организационные сложности и шероховатости при переходе на скользящий график входа в учебные заведения, но эти трудности будут временными. Хабаровчан просят отнестись с ситуации с пониманием и терпением.