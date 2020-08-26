Выставки-ярмарки в универсальном крытом спортивном комплексе, расположенном на территории стадиона им. Ленина в Хабаровске будут возобновлены. Такое решение принято по итогам оперативного штаба по мониторингу коронавирусной инфекции на территории края. При этом и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов, обратил внимание на то, что работа должна быть налажена при сопровождении Роспотребнадзора.

— К нам неоднократно обращалось руководство Хабаровской международной ярмарки. Они на протяжении 25 лет проводят различные выставки на территории стадиона им. Ленина в Хабаровске. Однако из-за пандемии сорвалось несколько крупных мероприятий. С недавнего времени в крае разрешена деятельность торговых центров. Экономически это выглядит несправедливо по отношению к выставочным центрам. Просим оперативный штаб рассмотреть возможность разрешить соответствующую деятельность, — обратился и.о. заместителя председателя правительства края – министра экономического развития края Виктор Калашников.

В свою очередь, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что возобновление выставок возможно при соблюдении всех санитарных требований.

— Не думаю, что выставочные центры отличаются от торговых. К тому же на специализированных выставках нет большого скопления людей, относящихся к группе риска. А большие площади позволяют соблюдать социальную дистанцию. Давайте внесем это в решение штаба. Но разрешим деятельность при сопровождении Роспотребнадзора.

Ближайшая выставка запланирована на сентябрь 2020 года. Организаторы готовы провести международную выставку обуви и кожгалантереи. Посетителями выставки станут профессиональные представители отрасли, руководители отраслевых предприятий и организаций, в том числе сферы торговли непродовольственными товарами.