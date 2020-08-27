В Хабаровском крае продолжается реализация мер, направленных на преодоление негативных последствий для экономики из-за коронавируса. В регионе реализуется программа, в рамках которой сотрудники предприятий, пострадавшие из-за введенных ограничений и временно оставшиеся без работы, получают выплаты из краевого бюджета. Главное условие – работодателю необходимо вернуть их к рабочему процессу, создав временные рабочие места. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В краевом комитете по труду и занятости населения уточнили, что таким образом в регионе удалось сохранить занятость около тысячи специалистов. Уже приступили к работе 643 специалиста. В отношении остальных работодатели еще создают временные рабочие места. Речь идет о предприятиях общественного питания, торговли, сферы туристических услуг. Всего участниками программы стали 105 работодателей. Средний размер материальной поддержки составил более 32 тысяч рублей.

— Государственная поддержка в рамках программы позволила работодателям перераспределить финансовые ресурсы для стабилизации хозяйственной деятельности. Реализация программы способствовала снижению рисков увольнения работников и предупреждению роста безработицы в крае, — отметили в комитете.

Размер материальной поддержки, которую можно получать не более чем два месяца подряд, зависит от территории проживания. Для работников, проживающих в южных районах Дальнего Востока, это 15 770 рублей в месяц. Специалисты, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, получают 18 200 рублей в месяц. Работники, занятые в районах Крайнего Севера — 20 620 рублей в месяц. Выплату можно получить не более чем за два месяца.

До конца августа в регионе планируют приступить к реализации аналогичной федеральной программы. Речь идет о возмещении затрат работодателям, которые создают временные рабочие места на период до трех месяцев. Речь идет о выплатах в размере не более одного МРОТ в месяц на каждого из привлекаемых сотрудников. Это 12 тысяч 130 рублей. Сумма будет увеличена с учетом районного коэффициента и выплат в Пенсионный фонд РФ, по линии фондов социального страхования и ОМС. В Хабаровске возмещение затрат на одного работника составит 18 922,80 рублей в месяц.

Ранее на эти цели региону была выделена около 35,5 млн рублей федеральной субсидии.