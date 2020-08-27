28 и 29 августа в Хабаровском крае пройдут сильные ливни. К краевой столице подойдет гребень амурского паводка, а отметки уровня воды приблизятся к черте, после которой начинаются подтопления на левом берегу реки. На утро четверга уровень воды в Амуре у города уже поднялся до 404 см, но к выходным вырастет еще как минимум на 20-30 см. В такой ситуации спасатели просят садоводов заранее убрать свой урожай и вывезти его в безопасное место. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Активные подтопления начинаются после 450 см. В зону риска попадут острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Люди, у которых там дачи, обычно знают, что нужно делать в такие периоды. Пока разливы воды будут незначительными разумно эвакуировать весь урожай. Специально для этого движение теплоходов будет организовано строго по расписанию, — прокомментировали обстановку в комитете правительства края по гражданской защите.

По прогнозам Дальневосточного гидрометцентра, в первой декаде сентября уровень Амура у краевой столицы может продолжить расти до отметок 500-580 см. При этом порог опасных явлений на реке начинается после 600 см. Кроме того, риски подтоплений сохраняются в Хабаровском районе, где с 15 августа вода зашла на приусадебные участки в селах Кукан и Корсаково-2. За ситуацией в этих поселениях установлено круглосуточное наблюдение. Для борьбы с паводками все спасательные службы региона приведены в режим повышенной готовности.

— Администрации районов при содействии наших специалистов дополнительно проверили готовность дамб, насосного оборудования, оценили возможности по развертыванию пунктов временного размещения. Сейчас общий состав группировки сил и средств функциональных и территориальных подсистем региона насчитывает около 8 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц техники. В крае сформирован материальный резерв для ликвидации возможных ЧС на сумму в 850 млн рублей. Подготовлены группы мониторинга за поводковой ситуацией, три из них уже работают на островах левого берега Амура, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в начале недели врио губернатора края Михаил Дегтярёв провел заседание краевой комиссии по ЧС, где раздал всем профильным службам соответствующие поручения. Для координации действий из Москвы на помощь коллегам прибыли сотрудники МЧС России, которые также займутся мониторингом паводковой обстановки. Для этого в районах повышенного риска специалисты с помощью беспилотников организуют фото- и видеосъемку. Летательные аппараты будут работать на высоте от 150 до полутора тысяч метров и фиксировать изменения в реках на дистанции более 40 километров.