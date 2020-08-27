О том, что Национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года передана для утверждения в Правительство РФ глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал на совещании под председательством Владимира Путина. Президент Российской Федерации провёл очередное совещание с членами Правительства. В начале совещания премьер-министр России Михаил Мишустин доложил Президенту о рабочей поездке на Дальний Восток, а также рассказал о том, что Национальная программа развития готова.

«При работе над ней Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проводило консультации с экспертами, представителями общественности и бизнеса. И самое главное – учитывались мнения самих дальневосточников. Ведь они лучше всего понимают, что и где нужно поменять. Какие есть проблемы и как их можно решить. В результате – итоговый документ определяет векторы развития каждого из одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа. Учитывает их специфику. Содержит конкретные шаги, которые необходимы для достижения целей, поставленных Вашим Указом», — сказал Михаил Мишустин.

Подробнее о Национальной программе на совещании рассказал Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. После его доклада Владимир Путин отметил, что в ходе реализации этой программы необходимо добиться и увеличения средней продолжительности жизни как минимум на пять лет, поэтому необходимо «внимательно наблюдать», чтобы обязательно отследить достижение этой цели.

«И конечно, инвестиции. Нужно всё сделать, для того чтобы привлекать инвестиции туда. Есть конкретные цифры – до 800 миллиардов, триллион или что-то вроде этого. Но нужно добиваться притока инвестиций. А как? Условия создавать нужно, не бояться. Поэтому я попрошу Вас самым внимательным образом на всё это посмотреть, и надеюсь, что будет сделано всё, для того чтобы намеченные планы были реализованы», — сказал Президент РФ Владимир Путин.