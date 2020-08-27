Сегодня в правительстве Хабаровского края подписано соглашение между краевым минздравом и компанией UNIM. Она является резидентом Сколково, разработчиком программного обеспечения для диагностики рака, владеет собственной лабораторией. Подписи под документом поставили министр здравоохранения, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов и официальный представитель компании UNIM Мария Козлова. Стороны договорились совместно реализовывать образовательные и научные проекты в области цифровизации медицины, развивать направление ранней диагностики онкологических заболеваний.

— У нас в крае иногда пациенты ждут заключения по постановке диагноза онкологического заболевания месяцами. Нам этот срок нужно сокращать. Мы будем разворачивать в регионе полноценную лабораторно-информационную систему, настраивать оборудование, и тогда существующий срок ожиданий в два-три месяца сократим до одного – двух дней. Это очень важно, что у людей появится возможность быстро получать результаты исследований, а значит быстрее начать лечение, — сказал Евгений Никонов.

Хабаровский край стал первым субъектом РФ, который достиг подобного соглашения с резидентом Сколково о сотрудничестве в области диагностики раковых заболеваний.

— Для нас — это новый опыт, первый проект по созданию единого информационного контура целого края в области исследования онкологических заболеваний. Внедрение на уровне целого региона будет означать не только снижение сроков ожидания диагноза и минимизацию вероятности ошибки в нем, но и в перспективе — создание кластера медицинских данных, которые регион сможет использовать в качестве учебной, методической и научной базы, — рассказала Мария Козлова, официальный представитель компании UNIM.

На встрече также присутствовали главный патологоанатом Хабаровского края Сергей Развин и директор краевого медицинского информационно-аналитического центра Андрей Мощинецкий. Они положительно оценили достигнутые соглашения между Минздравом региона и компанией UNIM, отметив, что сотрудничество позволит более оперативно и качественно проводить исследования, а постоянное взаимодействие с экспертами центральных регионов страны позволят повысить компетенции местных специалистов.

Справка о компании UNIM

Компания UNIM начала свою работу в 2014 году. На данный момент облачной платформой Digital Pathology©, разработанной компанией, пользуются сотни врачей из России, стран Азии, Западной Европы и США. Компания разрабатывает принципиально новые инструменты для диагностики онкологических заболеваний. Компания является резидентом Сколково. В 2018 году компания запустила собственную цифровую патоморфологическую лабораторию UNIM и объявила о разработке нейросети, автоматически определяющей характеристики онкологического заболевания (индекс Ki67).