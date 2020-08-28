По информации Дальневосточного УГМС, на нижнем Амуре продолжается подъем уровней воды. На Амуре у г. Хабаровска сегодня уровень воды составил 427 см над нулем графика поста, с подтоплением поймы на 1,2 м, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 см. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На участке Елабуга — Комсомольск-на-Амуре и у с. Богородское пойма подтоплена на 0,2-1,4 м. На р. Тунгуска у с. Архангеловка уровень воды сохраняется выше неблагоприятной отметки и составил 1009 см (НЯ 1000 см), пойма затоплена на глубину 2,6 м без ущерба, спад уровня воды продолжится.

На р. Кур у с. Новокуровка отмечаются колебания уровня воды, пойма подтоплена на 1,9 м. На р. Уссури в пределах края отмечается спад уровней воды, но сохраняется подтопление поймы на 0,5-1,1 м. На Амурской протоке у с. Казакевичево пойма затоплена на 1,1 м. В Верхнебуреинском районе на р. Бурея на участке Усть-Умальта – Усть-Ниман наблюдается подъем уровня воды на 35-63 см за сутки, пойма у с. Усть-Умальта затоплена на 0,9 м.

На р. Амгунь отмечаются колебания уровня воды. Сохранятся подтопление поймы на 0,2 м на р. Манома. С выходом тайфуна «BAVI» 28 августа в ЕАО и в южных районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди, что вызовет разлив рек, подъем уровней воды до отметок категорий неблагоприятных и опасных явлений.

Уровни воды на реках края на утро 28 августа 2020 года

Хабаровский район:

с. Архангеловка, Тунгуска — уровень 1001 см (-8 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

Новокуровка, река Кур — уровень 623 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, р. Бурея – уровень 671 см (+63 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 850 см, опасном явлении — 1100 см;

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 427 см (+10 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 453 см (+15 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 289 см (+11 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района — уровень 344 см (+11 см за сутки).

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 340 см (+18 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.

В настоящее время гребень амурского паводка проходит на территории ЕАО у с. Ленинское. Согласно уточнённому прогнозу специалистов, его смещение у г. Хабаровска ожидается в конце августа с отметкой 450 см. При сложившихся гидрометеорологических условиях в первой декаде сентября ожидается подъем до отметки 500-580 см (неблагоприятное явление – 450 см, опасное явление – 600 см).

В результате повышения уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше в зону возможного подтопления могут попасть низкопойменные места, прибрежные территории, пониженные участки местности в населенных пунктах, садово-огородные товарищества, сельхозугодия, участки дорог местного значения, линии ЛЭП и связи. Также под воздействием паводка окажутся островные территории города Хабаровска – острова Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует гражданам предпринять меры по сохранению имущества и соблюдать меры личной безопасности:

— владельцам частных домов и подворий следует подготовить и расчистить ливневые канализации, водостоки от мусора и растительности для увеличения пропускной способности и предотвращения скопления воды;

— рыбакам и охотникам не выходить в лес и на водные объекты;

— туристическим группам отменить выходы на маршруты в случае ухудшения гидрологической обстановки;

— не выходить на маломерных судах, резиновых лодках на реки, так как при формировании дождевого паводка происходит разлив рек, повышаются уровни воды, увеличивается скорость течения на реках и озерах, и соответственно повышается вероятность возникновения происшествий на воде;

— не купаться в водоёмах, и не выходить на подтопленные участки набережных, так как есть опасность оступиться, получить травму и утонуть. В период паводка уровень загрязнения воды повышается, усиливается течение, а также происходит затопление береговой полосы и предметов, находящихся в этой зоне (бордюры, ограждения, временные и стационарные конструкции и т.д.)

— родителям не оставлять детей без присмотра;

— соблюдать меры личной безопасности.