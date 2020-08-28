Исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства края назначена Мария Авилова. Она работает первым заместителем министра экономического развития региона по программному и проектному управлению. Теперь Мария Авилова будет совмещать эти две должности. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

Мария Авилова родилась в 1974 году в Хабаровске. Имеет два высших образования по специальностям «Финансы и кредит», а также «Юриспруденция».

Общий трудовой стаж составляет 24 года, из них 21 год – на государственной гражданской службе. В 2000 году поступила на работу в правительство Хабаровского края. За пятнадцать лет трудовой деятельности в министерстве экономического развития и внешних связей прошла путь от главного специалиста до начальника управления государственных программ. С 2015 два года занимала должность заместителя министра в министерстве экономического развития края. С 2017 года является первым заместителем министра экономического развития по программному и проектному управлению.