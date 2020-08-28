Завершить все работы энергетики планируют к 25 сентября. Как рассказал начальник отдела городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Ванюков, подрядчики трудятся на объектах без отставания от графиков, проблем нет.

«По линии АО «ДГК» идет ремонт 12 участков, из которых 4 уже выполнены в металле. Общая готовность объектов составляет 77%. Основные работы ведутся по восстановлению ТМ-25 в районе пересечения улиц Павла Морозова и Шевчука. Здесь проводится перекладка магистральных трубопроводов. Отслужившие свое трубы меняют на современные, большего диаметра. Для этого понадобилось реконструировать тепловую камеру. На время проведения работ проезжую часть дороги пришлось несколько сузить, что доставляет определенные неудобства автомобилистам. Восстановить полноценное движение планируется к 15 сентября», — сообщил Ванюков.

Еще один объект, на котором ведутся масштабные работы, располагается на улице Шелеста. Сейчас монтаж новых труб здесь завершен на 66%. Власти города опасались, что на этом участке может потребоваться полное перекрытие дороги, однако состояние лотков трубопроводов оказалось удовлетворительным, что позволило не ограничивать автомобильный трафик.

«Активно ведет ремонтную кампанию и муниципальное предприятие «Тепловые сети». Из запланированных к ремонту 12 километров внутриквартальных сетей они уже выполнили 7,7 километров. Бригады организации восстанавливают небольшие участки, на каждый из которых требуется от одной до трех недель», — добавил Андрей Ванюков.

Напомним, что в этом году в ходе подготовки к отопительному сезону АО «ДГК» отремонтирует 5,3 километров трубопроводов на сумму в 404 миллиона рублей. Муниципальное предприятие «Тепловые сети» восстановит 12 километров трасс. Стоимость работ составит 500 миллионов рублей. Также с 31 августа по 6 сентября будет остановлена теплофикация ТЭЦ-1. После этого стартуют гидравлические испытания: теплотрассы зоны ТЭЦ-1 испытают с 7 по 11 сентября, на ТЭЦ-3 тесты пройдут с 13 по 18 сентября, а сети зоны ТЭЦ-2 проверят с 21 по 23 сентября.