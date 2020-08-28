Картина под стихи или стихи под картину. Кто-то предпочитает водочку под селёдочку или селёдочку под водочку. Кому как нравится. В магазине «Седьмая столица», я бы переименовал «Забытая столица», появилась «дегтярёвская» рыба по народной цене, замороженная, свежая, 130 рублей за килограмм. Рыба со смыслом, называется голец.
А почему бы хабаровскому ликёро-водочному заводу не выпустить сорт водки «Дегтярёвская»! По 130 рублей в таре 0,5. Будет народная водка, наша, местная. Для посещения бани было бы то, что надо. Дизайн этикетки сделаю с творческим подходом.
Давайте делать всё под «дегтярёвскую марку — 130». Например, работать на благо Хабаровского края с энтузиазмом 130%.
Вот в таком хабаровском калейдоскопе и завершилась работа над картиной «Окно хабаровской свободы», а к ней и песня «Окно хабаровской свободы». Смотрим и слушаем!
Окно хабаровской свободы,
Зажглось амурской синевой.
Над правдой, городской молвой
Кажется небесной красотой.
Припев.
Фургал, Фургал — ты наш провал.
Открытый шанс добра пропал.
Виновен ты и, кто сказал?
Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!
Зачем ненужные протесты,
Бездарные хождения по жаре,
Ведь грянут чуждые оркестры
И бездна превратится в бытие.
Припев.
Фургал, Фургал — ты наш провал.
Открытый шанс добра пропал.
Виновен ты и, кто сказал?
Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!
Людской поток толпой
Плывёт по городу рекой,
Свободы все хотят, какой?
Закон страны долой!
Припев.
Фургал, Фургал — ты наш провал.
Открытый шанс добра пропал.
Виновен ты и, кто сказал?
Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!
Кормить позвали голубей,
Отдали воронам детей
И, символ мира стал черней,
Загадок больше, чем людей.
Припев.
Фургал, Фургал — ты наш провал.
Открытый шанс добра пропал.
Виновен ты и, кто сказал?
Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!
Дорогие хабаровчане, учите текст и, пойте песню под водочку «Дегтярёвская»!
Ведь, в жизни самое главное и есть — уметь правильно выпить!
Здоровья Вам! Удачи, много радостных и творческих дней!
За то, чтобы было! Чтобы Утёс стоял!
28 августа 2020 года.
Сергей Роща
Эта запись была опубликована 28.08.2020в 22:31. В рубриках: Общество.
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