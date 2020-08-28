Картина под стихи или стихи под картину. Кто-то предпочитает водочку под селёдочку или селёдочку под водочку. Кому как нравится. В магазине «Седьмая столица», я бы переименовал «Забытая столица», появилась «дегтярёвская» рыба по народной цене, замороженная, свежая, 130 рублей за килограмм. Рыба со смыслом, называется голец.

А почему бы хабаровскому ликёро-водочному заводу не выпустить сорт водки «Дегтярёвская»! По 130 рублей в таре 0,5. Будет народная водка, наша, местная. Для посещения бани было бы то, что надо. Дизайн этикетки сделаю с творческим подходом.

Давайте делать всё под «дегтярёвскую марку — 130». Например, работать на благо Хабаровского края с энтузиазмом 130%.

Вот в таком хабаровском калейдоскопе и завершилась работа над картиной «Окно хабаровской свободы», а к ней и песня «Окно хабаровской свободы». Смотрим и слушаем!

Окно хабаровской свободы,

Зажглось амурской синевой.

Над правдой, городской молвой

Кажется небесной красотой.

Припев.

Фургал, Фургал — ты наш провал.

Открытый шанс добра пропал.

Виновен ты и, кто сказал?

Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!

Зачем ненужные протесты,

Бездарные хождения по жаре,

Ведь грянут чуждые оркестры

И бездна превратится в бытие.

Припев.

Фургал, Фургал — ты наш провал.

Открытый шанс добра пропал.

Виновен ты и, кто сказал?

Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!

Людской поток толпой

Плывёт по городу рекой,

Свободы все хотят, какой?

Закон страны долой!

Припев.

Фургал, Фургал — ты наш провал.

Открытый шанс добра пропал.

Виновен ты и, кто сказал?

Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!

Кормить позвали голубей,

Отдали воронам детей

И, символ мира стал черней,

Загадок больше, чем людей.

Припев.

Фургал, Фургал — ты наш провал.

Открытый шанс добра пропал.

Виновен ты и, кто сказал?

Мы ждём тебя — Фургал, Фургал!

Дорогие хабаровчане, учите текст и, пойте песню под водочку «Дегтярёвская»!

Ведь, в жизни самое главное и есть — уметь правильно выпить!

Здоровья Вам! Удачи, много радостных и творческих дней!

За то, чтобы было! Чтобы Утёс стоял!

28 августа 2020 года.

Сергей Роща