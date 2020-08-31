Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал постановление о снятии ограничений, установленных на территории региона в связи с пандемией коронавируса нового типа. Обязательными остаются соблюдение масочного режима, термометрия и социальное дистанцирование.

Согласно документу, с 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет.

Вместе с тем, до особого распоряжения предприятиям рекомендовано соблюдать термометрию. Во всех общественных местах, в том числе медицинских учреждениях, аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в общественном транспорте обязателен масочный режим. Нормативно-правовым актом рекомендовано, как и прежде соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Предприятиям и организациям необходимо и впредь проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе в здание возможность обработки рук антисептиками.