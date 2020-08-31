Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал постановление о снятии ограничений, установленных на территории региона в связи с пандемией коронавируса нового типа. Обязательными остаются соблюдение масочного режима, термометрия и социальное дистанцирование.
Согласно документу, с 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет.
Вместе с тем, до особого распоряжения предприятиям рекомендовано соблюдать термометрию. Во всех общественных местах, в том числе медицинских учреждениях, аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, а также в общественном транспорте обязателен масочный режим. Нормативно-правовым актом рекомендовано, как и прежде соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Предприятиям и организациям необходимо и впредь проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе в здание возможность обработки рук антисептиками.
Эта запись была опубликована 31.08.2020в 14:18. В рубриках: Общество.
- Стихи под картину
- Хабаровские теплотрассы готовы к зиме на 75%
- Более 1000 сообщений от жителей края поступило в аккаунт врио губернатора Михаила Дегтярёва
- Диагностика онкологических заболеваний станет более эффективной в Хабаровском крае
- Александр Козлов: Нацпрограмма развития Дальнего Востока готова для утверждения