О положении дел в городском общепите и на фронте развлечений участникам заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, сообщил сегодня начальник городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Олег Тен. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«По состоянию на 1 января текущего года в Хабаровске было зарегистрировано 592 общедоступных предприятия общественного питания. На сегодняшний день о своей готовности вновь принимать гостей городское профильное управление оповестили 454 ресторана, кафе и закусочных. После проведенных проверок, акты, разрешающие возобновление работы, получили 440 из них. Остальные заняты устранением выявленных недостатков», — сообщил спикер.

На очереди – открытие в краевой столице аттракционов. Как рассказал Олег Тен, в настоящий момент уведомления о желании начать работу в мэрию подали 8 предприятий, специализирующихся на этом виде развлечений. Уже выдано 8 актов о готовности к работе 22 аттракционов. По словам докладчика, услуга будет очень востребована: после длительного периода ограничений, хабаровчане с удовольствием возвращаются в прежний «доковидный» жизненный ритм.