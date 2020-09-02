Мужчина долгое время провел на корабле в море и соскучился по своей семье, поэтому хотел поскорее добраться до дома, а путь на автобусе занял бы слишком много времени.

Заказ оказался очень протяженным. Водитель предложил пассажиру сделать остановку в Хабаровске, чтобы не допустить переутомления. После четырехчасового отдыха они продолжили путь.

Пассажир остался доволен выполненной работой, а водитель привез в Советскую Гавань небольшой сувенир — магнитик из Владивостока.

На исполнение заказа понадобился один день и 16 часов, за это время такси преодолело расстояние в 1269 километров, итоговая сумма заказа составила 31505 рублей. Это более чем в два раза превышает предыдущий рекорд подразделения по дальности заказов.