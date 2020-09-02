Мужчина долгое время провел на корабле в море и соскучился по своей семье, поэтому хотел поскорее добраться до дома, а путь на автобусе занял бы слишком много времени.
Заказ оказался очень протяженным. Водитель предложил пассажиру сделать остановку в Хабаровске, чтобы не допустить переутомления. После четырехчасового отдыха они продолжили путь.
Пассажир остался доволен выполненной работой, а водитель привез в Советскую Гавань небольшой сувенир — магнитик из Владивостока.
На исполнение заказа понадобился один день и 16 часов, за это время такси преодолело расстояние в 1269 километров, итоговая сумма заказа составила 31505 рублей. Это более чем в два раза превышает предыдущий рекорд подразделения по дальности заказов.
Эта запись была опубликована 02.09.2020в 15:00. В рубриках: Авто.
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