Автомобильный сайт Дром спросил у автомобилистов Хабаровского края, за сколько они планируют купить свой следующий автомобиль. Результаты опроса показали: 7,5% собираются потратить не более 200 тысяч рублей, 18% готовы заплатить от 200 до 500 тысяч. Уложиться в сумму от 500 до 700 тысяч рублей намерены 12,5% хабаровчан. Вариант ответа «от 700 до 1 млн рублей» набрал 20%. При этом 29% устроит стоимость автомобиля от 1 до 2 млн рублей. Купить машину в ценовой категории от 2 млн рублей планируют 13% опрошенных.

«Судя по темпам падения рубля, мой следующий автомобиль будет стоить миллионов пять», – предположил один из участников опроса.

В ценовом диапазоне от 700 тысяч до 1 млн рублей в Хабаровском крае наиболее популярными моделями являются Toyota Prius и Corolla Fielder 2012-2016 годов выпуска и Nissan X-Trail (2008-2014 г.). В Москве же выбирают новые Kia Rio и Rio X-Line, Лада Веста.

При свободной сумме для покупки машины от 1 до 1,5 млн рублей предложение на рынке меняется. В Хабаровском крае много предложений Toyota Land Cruiser Prado (2002-2008 г.), Toyota Land Cruiser (1997-2003 г.) и седан Toyota Camry 2012-2016 годов выпуска. В Москве кроме двух-трехлетних Skoda Octavia, Hyundai Creta, Nissan Qashqai популярностью пользуются седаны премиум-класса 2011-2014 годов выпуска Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

В среднем по стране ответы россиян немного отличаются. Так вариант «до 200 тысяч рублей» набрал 11% голосов участников, «от 200 до 500 тысяч» – 22,5%, «от 500 до 700 тысяч» – 14%, «от 700 до 1 млн» – 17%, «от 1 до 2 млн» – 25% и «от 2 млн рублей» – 15%.

Среди регионов России вариант ответа «до 200 тысяч рублей» набрал больше всего голосов (18,5%) у крымчан. Столица подтвердила статус наиболее платежеспособного города в стране. Сразу 14% москвичей собираются потратить на следующий автомобиль более 3 млн рублей (самый «дорогой» из предложенных вариантов ответа).

«По моему мнению, стоимость автомобиля должна равняться сумме от 3 до 6 зарплат. Тогда не будешь над ним трястись и «плакать» из-за каждой царапины. Для меня это глупо – брать кредиты, экономить каждую копейку, жить в малосемейке, но ездить на «крузаке», – поделился один из респондентов.

Всероссийский опрос проводился с 3 по 11 августа 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 20 791 человек.