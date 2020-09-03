В Хабаровском крае сегодня отмечают 75-летие окончания Второй мировой войны. В честь этой даты вечером жители и гости Хабаровска смогут наблюдать световое шоу и праздничный салют.

Световое историческое шоу будет проходить с 21:00 до 23:00. На фасаде спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена» развернутся красочные масштабные видеопроекции, связанные с историческими событиями 1941-1945 годов. Визуальные образы продемонстрируют человеческие качества и чувства, которые помогли народу Советского Союза и солдатам Красной Армии преодолеть все тяготы Второй мировой войны и приблизить Великую Победу над фашизмом.

Помимо Хабаровска, световое шоу запланировано в Ростове, Великом Новгороде, Воронеже, Севастополе, Смоленске и Туле.

В свою очередь, в 22:00 начнется праздничный салют. Техника развернется возле краевого центра хоккея «Амур» по ул. Павла Морозова, 30б. В честь 75-летия окончания Второй мировой войны прогремит 30 залпов.

При посещении мероприятий организаторы просят жителей и гостей Хабаровска соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.