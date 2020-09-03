С 3 сентября Городская клиническая больница №10 в Хабаровске возобновила работу своей поликлиники, расположенной по ул. Тихоокеанская, 213. Теперь жители города могут не только пройти прием врачей, но и сделать различные исследования, как это было до пандемии COVID-19. В поликлинике открыты рентгенологическое отделение, в том числе маммография и флюорография, а также отделение медицинской профилактики.

— Для безопасности пациентов сохранены усиленный дезинфекционный и масочный режим, социальное дистанцирование. Всем пациентам при входе измеряется температура, а прием врачами ведется по предварительной записи. Попасть к специалистам пациент может как через регистратуру, так и с помощью порталов «Госуслуги» или «Услуги27». Получится это сделать и в инфоматах, установленных в вестибюле поликлиники, — рассказала заместитель главного врача по амбулаторной и поликлинической работе Елена Дмитриева.

Хабаровчан приглашают прийти на прием, пройти вакцинацию и диспансеризацию. По всем вопросам оказания амбулаторной помощи можно проконсультироваться по телефону «горячей линии»: 8-914-210-03-51.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 с 20 марта Городская клиническая больница №10 была перепрофилирована под инфекционный госпиталь, а поликлинику учреждения пришлось закрыть. Поток пациентов минздрав края временно перевел в поликлинику поселка Березовка и поликлинику клинической больницы «РЖД-Медицина».