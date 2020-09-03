В Министерстве спорта Российской Федерации приняли решение о присвоении Хабаровскому краевому центру развития хоккея с мячом статуса школы олимпийского резерва. Такое звание присваивается за высокие спортивные результаты и достижения.

Так, воспитанники центра ежегодно становятся победителями мировых и всероссийских первенств в составе национальной сборной и сборной Хабаровского края. По итогам сезона 2018 – 2019 гг. учреждение заняло 3 место во Всероссийском конкурсе «Лучшие детско-юношеские спортивные школы России по хоккею с мячом».

В сезоне 2019 – 2020 гг. спортивные команды центра заняли 1 место в X зимней Спартакиаде учащихся России, 2 место на финальном этапе первенства России среди младших юношей, 2 место в финальном этапе Всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетеный мяч».

— Конечно, в первую очередь решение федерального министерства спорта повысит статус учреждения. Краевой центр станет пятой школой по хоккею с мячом в России, которой присвоено почетное звание. Кроме того, это позволит выделять больше средств на содержание и развитие, повысить качество подготовки хоккеистов, — отметили в министерстве физической культуры и спорта края.

Сегодня в учреждении занимаются около 300 ребят. Работает система преемственности собственной школы — все больше местных воспитанников переходят в профессиональный клуб «СКА-Нефтяник», где выступают и тренируются с командой мастеров.