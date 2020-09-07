Краевые и муниципальные театры на этой неделе открывают новый сезон. Зрителей ждут премьерные спектакли и концертные программы. 11 сентября показы пройдут в Триаде и Комсомольском-на-Амуре драматическом театре. Позже всех сезон откроет хабаровский ТЮЗ.

Напомним, из-за пандемии коронавируса театры вынуждены были закрыться, не доиграв сезон до конца. Сейчас вовсю идут репетиции. В учреждениях готовятся принимать зрителей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Уже в эту пятницу открывает 87-й театральный сезон в Комсомольском-на-Амуре драматическом театре. Зрителям представят премьеру «Леди Масbeth Мценского уезда». В этот же день ждут зрителей в хабаровском камерном театре «Триада». 32-й театральный сезон здесь откроется спектаклем «Женитьба».

12 сентября самых маленьких зрителей ждут в краевом театре кукол. Для малышей приготовили программу «День, когда я стал большим». А 25 сентября здесь состоится премьера «Сказки о потерянном времени».

Юбилейный, 95-й сезон, 25 сентября откроет Хабаровский краевой музыкальный театр. Для зрителей готовят гала-концерт с участием всех солистов, балета, хора и оркестра театра «(Не) обыкновенный концерт». А на следующий день состоится долгожданная премьера спектакля «Небесный тихоход». Постановка была готова еще весной, но из-за коронавируса, ее показ прошел в интернете. Сейчас зрители смогут увидеть мюзикл вживую.

Также 26 сентября откроет 75-й сезон краевой театры драмы. Зрителям покажут музыкально-историческую драму в двух действиях «Муравьёв. Граф Амурский».

Позже всех начнутся показы в хабаровском театре юного зрителя. Открытие запланировано на 23 октября. Сейчас труппа готовится к поездке в Москву на фестиваль «Золотая маска». Напомним, в этом году спектакль ТЮЗа «Мария и я» номинирован в конкурсной программе «Эксперимент».

Обращаем ваше внимание, что в Хабаровском крае сохраняется масочный режим. В учреждениях культуры на входе предусмотрена термометрия. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в связи с этим наполняемость залов не будет превышать 50 %. Предполагается рассадка в шахматном порядке.