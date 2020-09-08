В районе арены «Ерофей» сегодня начали устанавливать мощные насосы, которые в случае подтопления будут откачивать стоки из городской ливневой канализации.

Как сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов, устанавливаемое оборудование — это 3 электрических помпы, производительностью 900 кубометров в час и 2 дизельных насоса на 720 кубометров каждый. К работам привлечено 10 единиц техники и около 40 человек — специалисты «Водоканала», «Горэлектросети» и «Горсвета».

«Насосы будут смонтированы, но пока не запущены. Сегодня уровень воды в реке у Хабаровска достиг 496 сантиметров и ливневую канализацию мы пока не тампонировали. Как только Амур достигнет опасной отметки, мы закроем ливневку, и, чтобы избежать подтопления домов по улицам Флегонтова, Тимирязева, в микрорайоне «Строитель», начнем откачку воды. С сегодняшнего дня смены, которые обслуживают оборудование, заступают на круглосуточное дежурство», — рассказал Андрей Акимов.

Он добавил, что пока уровень речной воды стабилен, за последние сутки не повышался. Ливневая канализация справляется с дождевыми стоками. Напомним, что в связи с паводком в Хабаровске введен режим повышенной готовности. В краевой столице уже определены места, в которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации и точки для развертывания мощных перекачивающие установок. Проведена межведомственная работа, уточнены планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, обозначены зоны ответственности служб, предприятий и организаций. Для проведения аварийно-спасательных работ в готовность приведен городской резерв технических средств.