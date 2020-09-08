Интеллектуальную систему «Автодозвон» для борьбы с нелегальной рекламой планируют запустить в краевой столице до конца года. Автоматизированная программа будет постоянно звонить по телефонам, указанным в объявлениях, которые сейчас в больших количествах висят по всему городу: на фонарных столбах, фасадах зданий, подъездах, подземных переходах, в общественном транспорте и даже на деревьях. Основным способом борьбы с незаконной рекламой сейчас является демонтаж. Обычно ее убирают сами балансодержатели конструкций за свой счет. Для предприятий это — дополнительные расходы.

По словам начальника городского управления информационных технологий Вадима Варады, система «Автодозвон» запрограммирована на звонки каждые 20 минут в течение рабочего дня (с 9.00 до 18.00). Приостановить ее смогут только слова-ключи, которые должен произнести абонент, отвечая на вопросы робота, например, «да», «обязательно», «безусловно» (периодически фразы в системе предполагается менять). Чтобы звонки прекратились, человек должен ликвидировать свои нелегальные объявления и передать информацию об этом на номер оператора.

«Использование этой технологии вполне законно. Система универсальная. К примеру, она также может использоваться для информирования населения о необходимости уплаты просроченных платежей. Во избежание внесения рекламщиками-нарушителями номеров «Автодозвона» в «черный список» планируется задействовать от 10 до 50 телефонов. Также рассматривается возможность совершения звонков через интернет», — отметил Вадим Варады.

Уже прорабатывается пул предприятий, которые будут вовлечены в создание реестра номеров с нелегальных объявлений. К этой работе подключатся комитеты по управлению районами, городские управления ЖКХ, АТК, транспортники, «Горэлектросеть», «Горсвет», управляющие компании и ТСЖ.

«Годами мы видим одни и те же номера от одних и тех же людей и фирм, которые рекламируют ремонты квартир, риэлтерские услуги, грузоперевозки, борьбу с насекомыми. Их демонтируют, приводят конструкции в порядок, а через 2 — 3 дня на старых местах появляются новые рекламные листки. Будем жестко пресекать эту деятельность. Думаю, что когда звонки от системы будут поступать регулярно, на протяжении нескольких дней, желание размещать незаконную рекламу у горожан должно отпасть, особенно если «автодозвон» пойдет на личный номер. Сейчас у бизнеса есть множество возможностей прорекламировать себя легально и эффективно, а не портить внешний облик Хабаровска непонятными бумажками», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Запустить систему планируется до конца года. Дополнительных средств на закупку оборудования, тестирование и оплату связи на этот год не требуется. После определения рабочего регламента и пробного запуска, первые звонки в телефонах нарушителей могут раздаться уже в декабре.