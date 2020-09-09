В г. Благовещенске Амурской области в рамках федеральной программы цифровизации и политики импортозамещения РусГидро запущен в работу уникальный своими технологическими решениями Единый контактный центр (ЕКЦ) Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) РусГидро. Его задача – оказание консультационной помощи 3,6 млн клиентам компании, которые проживают на территории Приморского края, Хабаровского края, ЕАО, Амурской области и Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). В ближайшей перспективе к сервису присоединят Сахалинскую область и Камчатский край.

Запуск проекта продиктован расширением территории обслуживания, ростом количества оказываемых услуг и реализацией современных цифровых технологий. Еще несколько лет назад Дальневосточная энергетическая компания предоставляла услуги электроснабжения в четырех регионах ДФО, сегодня ДЭК – это одно из крупнейших энергосбытовых подразделений РусГидро, которое оказывает услуги в семи субъектах РФ. В настоящее время ДЭК предоставляет более 20 наименований услуг.

Сегодня по единому номеру 8 800 234-77-77 клиенты могут получить консультацию по всем услугам, включенным в квитанцию, передать показания приборов учета, заказать обратный звонок, записаться на прием и многое другое. Современное оборудование центра, IP-телефония и российское программное обеспечение с интеллектуальной системой распознавания речи гарантируют клиентам высокое качество связи и обеспечивают большую пропускную способность сервиса – не менее 1 000 звонков в минуту. Специалисты контактного центра проходят углубленное обучение и могут максимально развернуто проконсультировать клиента из любой точки ДФО.

Важным ноу-хау ЕКЦ является сервис «Видеоконсультант». Расположенные в офисах компании автоматы предоставляют клиентам возможность совершить видео звонок специалисту контакт-центра, а также отсканировать документы для получения консультации или справок. Благодаря возможности удаленного общения со специалистом ЕКЦ, все основные вопросы клиенты могут решать оперативно, без обращения к сотрудникам очного обслуживания.

В перспективе система «Видеоконсультант» будет устанавливаться в населенных пунктах, удаленных от офисов ПАО «ДЭК», а также в многофункциональных центрах Госуслуг и торговых сетях. Сервис сможет стать полноценной альтернативой очного офиса компании, что обеспечит клиентам максимальную доступность к сервисам компании.