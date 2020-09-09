Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провел совещание с главами всех 17 муниципальных районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Участники обсудили наиболее острые проблемы городов и сел: субсидирование местных бюджетов, ликвидация аварийного жилья, капитальный ремонт социальных объектов, дорог, а также «северный завоз». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Прошедшие полтора месяца были очень интенсивными. Я посетил 13 муниципальных районов, город Комсомольск-на-Амуре. Уже сформировались определенные оценки деятельности органов власти на местах. Прежде всего, с точки зрения жителей края. Из регионального бюджета выделяются серьезные суммы на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2020 предусмотрено свыше 35 млрд рублей. Основной «оценщик» нашей деятельности – это народ. А я вижу, что люди уезжают из районов, — сказал Михаил Дегтярев.

Он также попросил глав районов активнее включиться в работу по строящимся объектам, предложил вовлекать общественность не только в приемку работ, но и в обсуждение приоритетов при выборе объектов строительства. Было отмечено, что сегодня наиболее удачные формы работы с гражданами – программа поддержки местных инициатив и территориальные общественные самоуправления (ТОС). Они помогают вовлечь людей в развитие поселений. Михаил Дегтярев предложил в следующем году увеличить финансирование проектов ТОС и пересмотреть долю участия муниципалитетов в программе поддержки местных инициатив.

Вовлекать граждан в развитие края будут и через новый формат работы – Народный совет. На этой площадке будут обсуждать наиболее острые проблемы, волнующие жителей края.

— Интерес к совету активно проявляют не только хабаровчане и комсомольчане, но и жители самых отдалённых районов края. Поступило уже более 300 обращений на включение в состав совета. Первое заседание пройдет в октябре, — отметил врио губернатора.

В ходе совещания Михаил Дегтярев поддержал глав районов в решении вопросов по переселению из ветхого фонда, обеспечению поселений чистой питьевой водой, «северного завоза», ремонта дорог и социальных объектов. В частности, он поручил профильным ведомствам подготовить предложения по ремонту детских садов и школ, а также модернизации пищеблоков образовательных организаций. При этом он просил учитывать участие крупных инвесторов в софинансировании строительства и ремонта социальных объектов.

Врио главы региона поблагодарил глав районов и городов за работу. Были отмечены лучшие практики города Хабаровска, Советско-Гаванского, Нанайского, Вяземского, имени Лазо районов и других территорий по привлечению инвесторов, организации работы с твердыми коммунальными отходами, бюджетной политике.

— Я с большим уважением отношусь к вашей работе. В каждом муниципальном районе очень много проблем. Людям не важно, какая власть — федеральная, региональная или муниципальная. Им хочется, чтобы их проблемы решались. И мы это будем делать. Каждый день, каждый на своем месте, но сообща. Для оперативного решения вопросов всем главам муниципальных районов я дам номер моего мобильного. Мы должны быть на постоянной связи, — заключил Михаил Дегтярев.