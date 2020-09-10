За сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся еще на 7 см, достигнув отметки 506 см. Два дня назад гидрологи зафиксировали замедление притока воды, однако уже сегодня он снова начал набирать силу. Интенсивность паводка создают водные массы из Китая и Приморского края, где прошли обильные осадки. Теперь эта вода движется по Амуру. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Хабаровске с 8 сентября администрация ввела режим ЧС. В городе активно готовятся к встрече «большой воды». Спасатели, а также аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков перешли на усиленный режим работы — специалисты начали круглосуточные дежурства. В городских районах определи точки возможного затопления и составили планы по откачке воды. Как сообщили в мэрии, в районе стадиона «Ерофей» разместят отдельную насосную группу.

В целом по краю последствия паводков зафиксированы в 7 поселениях 11 районов края. Водой уже подтоплено 1520 земельных участков, 1505 дач и 13 участков автодорог в Хабаровском, Вяземском, Нанайском, имени Лазо, Комсомольском и Амурском районах. Паводки с уровнями неблагоприятных явлений и выше идут на Амуре между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, на Уссури в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах. Подтоплены поймы рек Бурея, Уссури, Подхоренок, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину от 0,2 до 2 метров.

На Амуре у Хабаровска в ближайшие двое суток ожидается подъем воды еще 20-30 см. После тайфуна Хайшен специалисты прогнозируют активные паводки на реках Хабаровского и Верхнебуреинского районов с категориями от неблагоприятных до опасных явлений.