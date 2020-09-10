Закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили принят сегодня Законодательной думой региона. Инициативу, с которой выступил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, депутаты краевого парламента поддержали единогласно. Новые правила начисления транспортного налога вступят в силу с 1 января 2021 года.

По информации министра финансов края Валентина Костюшина, с нового года законом предлагается установить дифференцированные ставки транспортного налога в отношении легковых автомобилей. При этом принимается во внимание количество лет, истекших с года выпуска транспортного средства.

С учетом мощности двигателя на автомобили от 3 до 10 лет снижение ставки налога в среднем составит 11 процентов, старше 10 лет — в среднем 29 процентов. Затраты на содержание автомобиля снизятся у 96 процентов владельцев.

Кроме того, в целях поддержки многодетных семей предлагается установить льготу для одного из родителей, опекуна или попечителя в многодетной семье. Законом будет в два раза снижена ставка транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Объем финансовой поддержки семей оценивается в сумме 11,9 млн рублей.

Напомним, снижение транспортного налога – то, чего местные жители давно ждут от региональной власти. В Хабаровском крае ставки одни из самых высоких на Дальнем Востоке.

Во время недавней «прямой линии» с жителями Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на вопрос, касающийся величины транспортного налога. Временно исполняющий обязанности главы региона согласился, что жалобы автомобилистов на его размер обоснованы. Он также тогда представил расчеты регионального минфина, доказывающие, что снизить нагрузку на собственников автомобилей можно без существенных потерь для краевой казны.

Так, выпадающие доходы бюджета края оцениваются в сумме 226 млн рублей. Компенсировать их станет возможным за счет экономии расходов на административно-управленческий аппарат правительства, Законодательной думы и мировых судей. Траты будут снижены более чем на 400 млн рублей.