Во Всемирный год журавля—2020 WWF России вместе с партнерами из заповедников и общественных организаций проводит масштабные исследования популяции журавлей в бассейне Амура. Учет позволит оценить динамику популяций даурского и японского журавлей и определить стратегически важные задачи для охраны этих редких видов.

13 сентября отмечается Всемирный день журавля. Во Всемирный год журавля—2020 это особенный праздник для регионов бассейна реки Амур, который является самым «журавлиным» в мире — здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на Земле. Такого многообразия этих редких птиц нет более нигде. Пять видов журавлей – серый, чёрный, даурский, японский и красавка – ежегодно гнездятся в бассейне Амура. Еще один редкий вид, стерх, бывает здесь на пролетах весной и осенью, летом представлен на Амуре молодыми взрослеющими птицами, но гнездится севернее, в Якутии.

Главным событием Года журавля—2020 является проведение учета даурского и японского журавлей — самых редких краснокнижных представителей журавлиных на Амуре, — в ключевых местах их обитания, а также на пролетных путях. Несмотря на то, что журавли являются одними из самых редких видов птиц, системное исследование их численности, области распространения, количества гнездящихся пар не велось очень долго, что затрудняет понимание факторов, влияющих на численность птиц и принятие мер по их охране.

«Даурского и японского журавлей, как и дальневосточного аиста, можно по праву считать индикаторами состояния пресноводных экосистем. Из учетных данных, полученных из основных мест обитания, как из отдельных пазлов, нам предстоит собрать цельную картину, для того чтобы понять, насколько благополучны журавли в Амурском экорегионе, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма). — Весной и летом был проведен учетов журавлей на пролете и в местах гнездования в бассейне Амура. Журавли строят гнезда на земле, в плавнях водно-болотных угодий, куда очень сложно добраться. Поэтому основным инструментом исследований, безопасным для птиц, стали дроны, которые мы приобрели и передали нашим партнерам. С помощью БПЛА были зафиксированы гнезда и кладки журавлей, интересные факты из жизни птиц, собран уникальный фото и видеоматериал. Например, настоящим открытием для нас стало значительное количество гнезд даурского журавля: только в Амурской области было выявлено порядка 180 гнезд! Хотя ранее, до 2020 года, во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию. Ещё предстоит подсчитать птиц на пролете и в местах скоплений, когда журавли двинутся из российской части бассейна Амура на зимовку в Китай, Японию и на Корейский полуостров. Обобщение учетных данных проведет в ноябре Рабочая группа по журавлиным. Этот анализ позволит оценить динамику популяций и определить стратегически важные задачи для охраны видов. Благополучие этих птиц напрямую зависит от факторов антропогенного воздействия».

В Амурской области подсчет журавлей провели сотрудники общественной экологической организации «АмурСоЭС», Дирекции ООПТ, Хинганского заповедника и общественной организации «Хранители Хингана».

Как отмечает Антон Сасин, АмурСоЭС, в Амурской области на Зейско-Буреинской равнине выявлено 169 гнезд даурского журавля. И всего 2 случая встреч с гнездовой парой японского журавля: в Муравьевском заказнике и пара с птенцами рядом с Амурским заказником. В ходе учетов также регистрировались скопления и одиночные особи неразмножающихся японских, даурских, черных журавлей и серых журавлей.

На территории Архаринский низменности в Амурской области найдены территориальные пары трех видов журавлей. Как отмечает Михаил Парилов, научный сотрудник Хинганского заповедника, впервые в районе Хинганского заповедника в гнездовой сезон найдена территориальная пара черных журавлей. В заказнике «Ганукан» отмечены весенние миграционные скопления черного и даурского журавлей. В междуречье Архары и Буреи обнаружено 8 территориальных пар японского и 14 пар даурского журавля. По две гнездящиеся пары японского и даурского журавлей отмечены в южной части Лебединского лесничества Хинганского заповедника.

При обследовании на территории Еврейской автономии отмечено 103 особи 3 видов журавлей: 41 даурских, 25 чёрных, 25 японских. В ЕАО работу по учету журавлей провел сотрудник заповедника «Бастак» Андрей Аверин, а также члены общественной организации «Багульник».

В Приморском крае сотрудниками общественной организации «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц» был проведен учет журавлей во время весенней миграции с мест зимовки.

«По Ханкайско-Раздольненской равнине проходит мощный пролётный путь водно-болотных птиц восточной части Азии. В долине нижнего течения реки Раздольная орнитологами было обнаружено «бутылочное горлышко» пролётного пути, изучением особенностей которого активно занимались с 2003 года. В 2020 году на весеннем пролёте в районе Уссурийского стационара было встречено 3 вида журавлей, самым многочисленным из которых являлся даурский журавль, их учтено 1733 особи, так же отмечено 155 японских журавлей. Численность зарегистрированных весной 2020 года пролётных журавлей была несколько ниже, чем в среднем было отмечено в 2003-2007 гг., что может быть связано с разными причинами: изменением маршрута или более ранним началом миграции», — отмечает Анна Сердюк, WWF России.

Учет журавля в Забайкальском крае продолжают уже второй год сотрудники Даурского и Сохондинского заповедников.

«Последний масштабный учет даурских журавлей в Забайкалье в 2019 году показал, что из-за многолетней засухи 2000-2010-х гг. и иссушения большей части гнездовых водно-болотных угодий произошло заметное перераспределение даурских журавлей. Почти все птицы переместились за пределы особо охраняемых территорий, в том числе — в не свойственную данному виду таежную зону. В результате снизилась численность и успешность размножения журавлей на этой территории. Но в 2019 году, в связи с начинающимся новым влажным многолетним климатическим периодом, в бассейне Онона отмечено медленное восстановление высохших водно-болотных угодий и начало процесса возвращения на них даурских журавлей. Поэтому для своевременной организации охраны вновь появляющихся гнездовых участков, в 2020 г. и последующие годы необходим мониторинг и регулярное обследование ранее известных гнездовых территорий», — отмечает Анна Сердюк, WWF России.

Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.

Во Всемирный год журавля— 2020 в бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира».