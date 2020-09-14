В минувшее воскресенье в Хабаровском крае завершилось голосование на региональных и муниципальных выборах. Всего в крае состоялось 30 кампаний. Избирательные комиссии завершили подсчет голосов и подвели предварительные итоги.
Так, в трех районах края выбирали глав. В Аяно-Майском районе избран действующий глава Алексей Ивлиев. Как самовыдвиженец от набрал 49,52% голосов. Руководителем Вяземского района избран Александр Усенко. Ранее он возглавлял город Вяземский. В Охотском муниципальном районе наибольшее количество голосов набрал исполняющий обязанности главы, самовыдвиженец Максим Климов.
Кроме того, завершились дополнительные выборы депутата Законодательной Думы края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4. Здесь победила Наталья Чумакова. Как самовыдвиженец она набрала 43,57% избирателей.
Помимо этого, в ряде сельских поселений состоялись выборы и довыборы депутатов местных заксобраний, а также глав сельских поселений в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Полины-Осипенко, Солнечном и Верхнебуреинском районах края.
Всего в выборах на территории края было задействовано 122 избирательных участка в 16 муниципальных районах.
Эта запись была опубликована 14.09.2020в 15:31. В рубриках: Политика.
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