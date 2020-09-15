Ее уровень достиг 3,06%. Официально в списках претендентов на рабочие места сейчас числятся 10 179 хабаровчан, а центр занятости предлагает 6 408 вакансий. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник городского управления экономического развития Александр Анисимов. Для сравнения: годом ранее уровень безработицы в краевой столице составлял 0,3%. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Вместе с тем, по ряду макроэкономических показателей ситуация в городе по итогам 8 месяцев оценивается специалистами как позитивная. Так, сохраняется положительная динамика в обороте организаций (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она составляет +8%), в промышленном производстве (+10%), в объеме инвестиций в основной капитал (48,1 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем за январь-август 2019-го). Оборот розничной торговли за 8 месяцев увеличился на 16,2% и составил почти 50 миллиардов рублей.

«А вот в строительной отрасли наблюдается снижение показателей по сравнению с тем же периодом прошлого года. В обороте организаций, занимающихся строительством – до 80,0 %, в объеме отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности в части выпуска неметаллических строительных изделий и производства товарного бетона – до 96 %. Ввод объектов жилищного строительства снижен до 51,3 %», — привел Анисимов статистические данные.

Если говорить о городских муниципальных предприятиях, то 10 из них продолжают наращивать объемы производства: МУП НПЦОДД (в 1,6 раза); МУП «Тепловые сети» (110,2 %); МБУ «Север» (МУП «Север) (110,2 %); АО «Спецавтохозяйство» (110,0 %); МБУ «Горзеленстрой» (109,0 %); МУП «Восток» (107,5 %); АО «Хабаровская горэлектросеть» (105,5 %); МУП «Расчетно-кассовый центр» (105,2 %); МУП «Водоканал» (103,9 %); МУП «Стрела» (102,2 %).

Город по-прежнему активно участвует в пяти национальных проектах. Так, по состоянию на 1 сентября, заключено 155 муниципальных контрактов на сумму в 2,3 миллиарда рублей – это +88,1 % к лимиту на 2020 год.

«Финансирование идет по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Демография». Оно направлено на ремонт объектов улично-дорожной сети краевой столицы, приобретение квартир для расселения аварийного жилищного фонда, благоустройство общественных территорий, строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок», на поддержку школ олимпийского резерва, закупку комплектов искусственных покрытий для спортивных школ и многое другое. Техническая готовность по всем мероприятиям составляет от 37,0 % до 100 %», — сообщил Александр Анисимов.

Развитие города и повышение уровня его комфортности, по его словам, идут планомерно, не сбавляя намеченных оборотов.