400 метров новых рельсов пустят в районе «ГУПРовского городка», а новые провода протянут от площади Ленина до Комсомольской. О перспективах городского электротранспорта рассказал и.о. директора МУП «ГЭТ» Владимир Брайков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В частности он отметил, что электротранспорт в краевой столице по-прежнему востребован у пассажиров и находится в числе постоянных приоритетов внимания городских властей: за последние десять лет на его поддержку и развитие из муниципального бюджета в общей сложности было выделено более 440 миллионов рублей (на ремонт и содержание путей — 235 миллионов, 206 — на энергетическое хозяйство).

Как сообщил Брайков, в течение предыдущих двух лет, была проведена большая работа по ремонту трамвайных путей и троллейбусной контактной линии. В 2019 году на участке от улицы Тихоокеанской до Руднева заменили 6200 метров контактного провода, а на отрезке от Карла Маркса до Промышленной обновили 4673 метра троллейбусной линии. Стоимость работ составила 23 миллиона рублей. Не обошли заботой и трамвайные пути. Собственными силами предприятия в общей сложности обновлено 573 метра полотна.

«В рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке улицы Краснореченской от Прогрессивной до Сурикова в 2019 году переложено 480 метров путей (поднят их уровень, деревянные шпалы заменены на железобетонные, проведена отсыпка щебнем), а в текущем — еще 300 метров. Также на улице меняются опоры контактной сети. Срок сдачи — 20 октября», — рассказал Владимир Брайков. «Планов на будущее у нас много. Так как в ближайшее время мы ожидаем поставку двух десятков новых 20 троллейбусов, предстоит оперативно обновить контактные линии на участке улицы Муравьева-Амурского от Комсомольской площади до площади им. Ленина: этот отрезок сейчас один из самых аварийных и старых. Также нужно заменить 400 метров трамвайного пути в районе остановки «Гупровский городок». А на перспективу прорабатываем проект еще более масштабного ремонта — обновление пути по улице Шеронова от «Дендрария» до «ГУПРа», — поделился планами Брайков.

Сегодня транспортники при ремонте трамвайного хозяйства стараются делать пути со стыками в 25 метров, что позволяет вагону развивать большую скорость. В перспективе МУП «ГЭТ» планирует прокладывать бесстыковочные участки по 250, 500 и 800 метров.

«Нам есть к чему стремиться, ведь у электротранспорта большой потенциал. Если город продолжит поддерживать нас также активно, то все у нас получится: закупим оборудование, выйдем на заводы-изготовители рельсов и будем доставлять хабаровчан до всех пунктов назначения быстро и с комфортом», — сказал Владимир Брайков.

Он также отметил, что, несмотря на позитивные моменты, есть и проблемы, которые требуют решения, а, следовательно, немалых финансовых вложений. К примеру, из-за аварийного состояния электроподстанции прекращено движение трамваев по маршруту №6, однако, как подчеркнул спикер, этот вопрос находится на контроле у администрации Хабаровска.