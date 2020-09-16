О послаблении мер рассказали на оперативном штабе по коронавирусу в правительстве края. Руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева напомнила, что масочный и дезинфекционный режим остается в силе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— У нас есть рекомендации для театров и концертных организаций для профилактики коронавирусной инфекции. Зрителям необходимо правильно носить защитные маски, требования к рассадке в документе действительно отсутствуют. Каждая организация будет рассмотрена в индивидуальном порядке. Важно отметить корректную работу вентиляционной системы, кратность воздухообмена. Другими словами не допускается вторичное поступление воздуха в залы, он должен удаляться, — пояснила Татьяна Зайцева.

Председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края, Андрей Веретенников, отметил, что бизнес Хабаровска начинает выходить из кризиса и возвращаться к «доковидным» зарплатам. Он выступил с предложениями увеличить количество людей за столами.

— Мы понимаем, что за одним столом находятся люди одного круга, которые тесно контактируют между собой и вне приема пищи. Поэтому было бы логично увеличить количество посадочных мест за столом. Такая мера бы пресекла теневой бизнес, который активно работает в ночное время и не всегда соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора, — сказал Андрей Веретенников.

Также в ходе оперативного штаба затронули последствия длительного ношения латексных перчаток у обслуживающего персонала общепита. Так, многие официанты имеют контактный и аллергический дерматит. По словам руководителя управления Роспотребнадзора, в рекомендациях нет пункта об использовании именно латексных перчаток, их можно заменить и на тканевые для воздухообмена кожи с внешней средой.

Для справки: С 4 сентября в Хабаровском крае были сняты основные ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Масочный и дезинфекционный режим, социальное дистанцирование по-прежнему сохранятся. Целый ряд ограничений были введены в Хабаровском крае с 1 апреля 2020 года.