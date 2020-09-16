В правительстве Хабаровского края начались встречи с участниками долевого строительства, которые долгие годы не могут получить свои квартиры. Эта работа организована по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева.

— Я держу на контроле этот острейший вопрос, который для меня, как для руководителя очень болезненный. Необходимо рассказать жителям о проводимой правительством края работе, отчитаться по каким объектам планируем привлечь федеральное финансирование, как выстраивается диалог с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Каждый проблемный долгострой необходимо разобрать в ручном режиме, принять «дорожные карты», — отметил Михаил Дегтярев в ходе «прямой линии» с жителями. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, в региональном минстрое составили список ближайших встреч. Особое внимание уделено компаниям, которые находятся в стадии банкротства. В этом случае региональные власти контролируют целевое направление средств на достройку. Аналогичная ситуация сложилась вокруг компании ООО «Свой дом». Достройку нескольких домов в Краснофлотском районе обсудили накануне с дольщиками специалисты регионального минстроя.

Отмечалось, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию дом №6. Подрядчик привлек необходимые для этого средства за счет продажи квартир в других домах. Различные варианты привлечения средств для достройки остальных домов также прорабатываются.

В ближайшее время в региональном минстрое пройдут встречи с дольщиками, которые приобрели квартиры в проблемных домах компаний ООО «Город», ООО «Востокстройсервис», ООО «Диалог», ООО «Тополек».

Напомним, организовать встречи с дольщиками Михаил Дегтярев поручил в ходе «Прямой линии». Ранее, благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального центра. Так, специалисты Федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства уже провели оценку проблемных долгостроев Хабаровска.

В список попали 11 проблемных домов, жилье в которых приобрели около 1200 жителей региона. Затраты на восстановление прав дольщиков, в том числе достройку составят около 1 млрд 310 млн рублей. Доля краевого софинансирования — 210 млн рублей.

Решение о достройке или выплатах компенсаций дольщикам будет принято в ходе заседания Наблюдательного совета фонда.