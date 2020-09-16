Зараза добралась уже до 1066 учеников. Как рассказала начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, на сегодняшний день в Хабаровске из-за заболевания учащихся острой респираторно-вирусной инфекцией приостановлены уроки в 120 классах в 41 школе города. Стоит отметить, что занятия прекращаются на срок до 7 дней (из которых пять — учебные), в том случае, когда в классе из-за болезни на учебу не выходят более 20% детей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В общей сложности в этих 120 классах обучаются 3600 человек. Сейчас 1066 из них — больны. Диагноз у всех один: ОРВИ. Никакой необходимости во введении режима дистанционного обучения нет. На этой неделе мы уже начали открывать классы, занятия в которых были приостановлены на минувшей. Сегодня заработали два, а завтра ребята начнут занятия еще в двух. Отмечу, что в подъеме уровня заболеваемости школьников ОРВИ ничего необычного нет: это происходит ежегодно каждую осень, когда ребята возвращаются в учебную обстановку после продолжительных летних каникул, собираются вместе», — сообщила она.

Как отметила Татьяна Матвеенкова, в общеобразовательных учреждениях краевой столицы принимаются все противоэпидемические меры: утренние фильтры, санитарная обработка поверхностей и классов, использование обеззараживателей воздуха и санитайзеров для рук, расписания занятий и графики питания скорректированы для разведения ученических потоков. Педагоги следят за соблюдением детьми социальной дистанции и норм личной гигиены.

Ситуация находится на постоянном контроле у специалистов городского профильного управления.