Вода захватила левобережье – там затоплены 1500 дачных участков — и начинает отвоевывать территории на правом берегу. Хабаровчане строят дамбы и устанавливают насосы. Как сообщил начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов, сегодня утром уровень Амура у краевой столицы составил 573 сантиметра. За последние сутки он вырос на 17 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в ближайшие двое суток ожидается подъем еще на 35-40 сантиметров. Ситуацию также могут осложнить дожди, надвигающие на город.

«Сейчас относительно «горячая точка» у нас в микрорайоне «Красная речка». В дома частного сектора вода еще не зашла, но 30 огородов уже подтоплены на улицах Вилюйской, Алданской, Гомельской, Архаринской, Баранаульской и Олюторской. Дамба и насосное оборудование, которые работают на Вилюйской с минувших выходных, делают свое дело: уровень воды там уже удалось снизить почти на 10 сантиметров. Чтобы усилить барьерный эффект, насыпные водозаградительные сооружения сделаны на Алданской и Приемной. Туда сегодня уже завезли насосы, в течение дня они будут подключены и запущены», — рассказал он.

В числе подтопленных числятся также 3 придомовых территории в частном секторе на улице Богачева. Дома, стоящие на этих участках, были признаны непригодными для проживания еще после прошлогоднего паводка. Остальной жилмассив, расположенный поблизости от этой улицы, защищает насыпная дамба. Он перекрыла местную малую речку Богачевку и препятствует попаданию паводковых вод в ливневой коллектор.

«На то, чтобы построить эту дамбу, рассчитанную на семиметровый уровень воды, ушло 440 кубометров сланца. Сейчас здесь работают два насоса производительностью 160 кубометров воды в час. Сегодня подключим еще одну установку, более мощную, способную перекачивать ежечасно до 1800 кубометров – дело только за монтажом. Сегодня специалисты нашего предприятия обследуют подтопленный участок улицы Штормовой, которая сообщается с улицей Правобережной. Если уровень воды там окажется высоким, возможно, будет принято решение о возведении временной насыпи, которая отрежет эти дороги друг от друга», — рассказал заместитель директора МУП «Южное» Юрий Федасов.

Напомним, что в городе продолжается строительство насыпной песчаной дамбы, запирающей хабаровский Затон в районе ТЦ «Броско Молл». Его планируют завершить уже завтра. Ответственные за объект – служба заказчика правительства Хабаровского края. В готовом виде дамба сможет выдержать уровень воды в 650 сантиметров, но при необходимости может быть быстро увеличена. Сегодня у ее подножия начнется монтаж трех мощных перекачивающих установок производительностью в 5 тысяч кубометров воды в час каждый.

Продолжает работу и насосный комплекс, развернутый близ арены «Ерофей»: он защищает от подтопления микрорайон по Флегонтова.

Как отметил Андрей Акимов, пока никакой нужды в эвакуации жителей Хабаровска с подтопленных участков нет. Но если таковая возникнет, пункты временно размещения граждан будут развернуты в оперативном режиме: места для них определены с учетом опыта прошлых лет, необходимое имущество имеется в городском резерве в полном объеме.