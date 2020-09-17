Служба социального такси возобновила свою работу. С началом пандемии COVID-19 автомобили были переориентированы на доставку товаров пожилым людям, живущим в условиях изоляции. Услуга предоставлялась в восьми муниципальных образованиях.

Напомним, социальное такси в крае работает для инвалидов, а также пожилых граждан старше 80 лет. При этом, дети-инвалиды обслуживаются в сопровождении родителей или законных представителей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Получатели социальной услуги могут сделать до 12 поездок в месяц в медицинские организации, аптеки, образовательные и другие учреждения. Также предоставляется до четырёх поездок в месяц в учреждения культуры, кредитные организации, вокзалы, бани, обувные мастерские, парикмахерские и прочее, — сообщили в минсоцзащиты края.

Такси оборудовано подъемником, ступенькоходом для передвижения по лестничным маршам жилых домов, а также переносным пандусом. Работник службы не только довезет заказчика до места и обратно, но и поможет при посадке и высадке, сопроводит до двери. Поездки оплачиваются согласно установленному тарифу на условиях частичной и полной оплаты.

Воспользоваться услугами соцтакси могут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, им. Лазо, Николаевского, Нанайского и Хабаровского районов. Для этого необходимо подать заявку за два рабочих дня до даты осуществления поездки. Звонки принимаются в центрах социального обслуживания по месту жительства по будням до 17.00.

Служба работает в Хабаровском крае с 2013 года. За первое полугодие 2020 года социальным такси воспользовалось 896 человек, осуществлено 6377 выездов.