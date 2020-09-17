Сегодня спасатели экстренно начали разворачивать водоналивную дамбу для защиты набережной Хабаровска от паводка. Сооружение, общей длиной в 950 метров, монтируют прямо на прогулочной дорожке напротив стадиона имени Ленина. Оно перекроет отрезок от начала набережной до утеса, сообщили в ГУ МЧС по региону. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Дамбу закончат до конца дня. К работе привлечены пожарные, спасатели и волонтёры. Тело дамбы с двух сторон обложат мешками с песком. Ее один уровень мешков выложат вдоль металлического ограждения набережной. Конструкция должна защитить верхнюю прогулочную зону, — уточнили в ГУ МЧС.

Резкий подъем Амура вдоль городской черты жители стали замечать еще в августе. Сейчас нижний ярус набережной, где тоже можно было гулять, полностью скрыт водой. Водоналивную дамбу разворачивали и в прошлом году, но тогда она не понадобилась. В этот раз отметки подъема воды прогнозируются ниже прошлогодних.

К сегодняшнему утру уровень Амура у города поднялся до 594 см при отметке опасного явления 600 см. Уже в четверг-пятницу ожидается, что вода достигнет критической границы, а в выходные может добежать до 650 см. Власти заранее начали готовиться к подтоплениям, в городе насыпают сразу несколько временных дамб. Накануне строители по указанию краевого минстроя засыпали вход амурский затон в районе улицы Пионерской. Также ведется установка насосных групп в наиболее проблемных местах, где требуется откачка дождевых стоков из коллекторов и для поддержания стабильного уровня воды за возведенными дамбами. Сейчас, по данным мэрии, в самом Хабаровске в зоне подтопления уже находятся 33 подворья и 2 участка внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы.

Всего на территории Хабаровского края из-за дождей и прохождения паводка в 21 населенном пункте остаются подтопленными 18 жилых домов. В воде продолжают оставаться 1850 земельных, приусадебных и 1782 дачных участка, а также 29 участков автодорог. Краевые и муниципальные власти совместно с МЧС России принимают меры по ликвидации последствий подтоплений. Сразу в 10 районах региона по распоряжению врио губернатора края введен режим ЧС.