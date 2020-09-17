Горожане проведут студеное время года в комфорте и тепле. Все ремонтные работы жилищники краевой столицы провели со значительным перевыполнением планов. Паспорта готовности получили более четырех тысяч многоквартирных домов.

Как сообщила заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко, за лето в городе были восстановлены системы отопления в подъездах 106 высоток (149% плана). Промыты батареи более чем в 3,5 тысячах домов. Отремонтировано без малого 6800 погонных метров стояков (115%). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Приведены в порядок входные группы подъездов более чем в 570 МКД – утеплены старые двери, либо установлены новые (пластиковые и огнестойкие). Хорошо прошлись ремонтники и по кровлям: восстановили 426 штук (165%). Заменили они и 160 отслуживших свое розливов (125%). Нашлось большое дело и для промышленных альпинистов. Чтобы холодный зимний ветер не проник в квартиры хабаровчан, они загерметизировали 247 погонных метров межпанельных швов в десятках многоэтажек (126%). На все это у жилищников ушло три месяца и более 500 миллионов рублей. Теперь жилищный фонд краевой столицы может встречать зиму во всеоружии.

По словам Марины Марченко, общий паспорт готовности города Хабаровска к холодам будет подписан не позднее 25 сентября.