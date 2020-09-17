Над защитой города краевые и городские спасательные подразделения, службы благоустройства трудятся в круглосуточном режиме. Как сообщил начальник городского управления по делам ГОиЧС Андрей Акимов, на сегодняшний день уровень воды в Амуре у краевой столицы составляет 594 сантиметра. За сутки он прибавил 21 сантиметр. Работы по предотвращению подтоплений идут на разных участках города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За одну ночь выросла дамба на улице Штормовой. Основное тело сооружения закончили насыпать в час – в месте подтопления дорогу перекрыли полностью, а к трем часам утра уже запустили насос, чтобы откачать воду и обеспечить проезд автомобилям экстренных служб к домам частного сектора. В течение сегодняшнего дня дамбу расширят до 7 метров и поднимут до прогнозируемого уровня Амура в 650 сантиметров – чтобы вода не смогла ее прорвать и выйти на Правобережную с довольно плотным автотрафиком. По словам мастера участка МУП «Южное» Павла Романенко, на строительстве дамбы задействованы 6 КАМАЗов, которые везут сланец из карьера в Ильинке, и большой фронтальный погрузчик.

«Также этой ночью бригады трудились на строительстве дамбы в устье Затона. Работы продолжаются и сейчас, водозаградительное сооружение уже почти закончено. Рядом с ним установлены две насосные установки, каждая — производительностью в 5 тысяч кубометров воды в час. Одна из них уже запущена. Уровень воды в устье Затона стабилизировался», — отметил Андрей Акимов.

«Из-за проходящего сейчас циклона, ожидаем приток ливнестоков, поэтому насосная группа в районе арены «Ерофей» работает в усиленном режиме. Уровень воды удается удерживать: фактов подтопления ни по Флегонтова, ни по Тимирязева нет. С аналогичной нагрузкой работают насосы на дамбе по улице Богачева. За ночь уровень воды в ливневой системе там удалось снизить на полметра. Думаю, ситуацию удержим и не допустим подтопления этого района», — сообщил Акимов.

По его словам, в настоящее время в Хабаровске подтоплено около 40 придомовых территорий в частном секторе, преимущественно – в микрорайоне «Красная речка». Там вода зашла в огороды и некоторые дома по улицам Вилюйской, Алданской, Гомельской, Архаринской, Барнаульской, Приемной и Олюторской. В числе подтопленных и 3 придомовых территории в частном секторе на улице Богачева.

«Сегодня будем устанавливать дополнительное насосное оборудование на улице Алданской – там пока рост уровня воды сдержать не удается. Чтобы паводок не вошел в город через систему ливневой канализации, мы затампонировали несколько коллекторов. Водопропускные трубы пересыпаны на Богачева, Прибрежной, Вилюйской, Алданской, Архаринской, Приемной и во многих других местах, где проходят выпуски, способные негативно повлиять на обстановку», — рассказал Акимов.

Кипит работа и на стадионе имени Ленина. Там спасатели уже почти развернули водоналивную дамбу. Во второй половине дня к ним присоединятся две сотни хабаровских волонтеров, которые помогут укрепить ее мешками с песком: их уложат вплотную к ограде, идущей вдоль берега.

«Водоналивная дамба должна защитить стадион. Ее длина сейчас составляет 880 метров. Она проходит от посольства КНР до Утеса. На подходе второй комплект из Селехино. Как только мы его получим, протянем рукава от посольства до яхт-клуба. Пока дамба заполнена не до конца: мы налили ее только до уровня в 70 сантиметров, будем поднимать до 80-ти. Чтобы наполнить уже имеющиеся рукава, нужно 1350 кубометров воды. До 19 сентября мы развернем весь защитный комплекс полностью. Должны успеть: пик паводка в городе ожидается с 17 по 19 сентября. По прогнозам, уровень Амура в эти дни составит 650 сантиметров», — рассказал начальник КГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края» Геннадий Козорез, руководящий работами. Попутно с прокладкой водоналивной дамбы, идет откачка воды от пешеходного фонтана – чтобы она не испортила его электрооборудование, находящееся под землей.

Напомним, что из-за прохождения паводка в Хабаровске объявлен режим ЧС. Аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, муниципальные спасатели несут круглосуточные дежурства.