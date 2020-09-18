Учитывая сезонный подъём острых респираторных заболеваний в Хабаровском крае, принимаются дополнительные меры профилактики. Об этом заявил и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он подписал распоряжение краевого минздрава, где определены новые рекомендации по диагностике и выявлению возбудителя респираторного заболевания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В случае единичных заболеваний школьников, у которых диагностированы признаки ОРВИ, необходимость тестирований на covid-19 будет определять педиатр. Если же в школьном классе будет зафиксировано групповое заболевание (три и более человека) тестирование на коронавирусную инфекцию становится обязательным. При этом лаборатории смогут установить не только факт наличия или отсутствия вируса covid-19, но и в течение недели сделать вирусологическую расшифровку, и установить возбудителя вируса ОРВИ.

Изменяются и подходы к наблюдению учителей, воспитателей детских садов, других сотрудников общеобразовательных учреждений. При возникновении признаков респираторных заболеваний тест на covid-19 будет являться обязательным.

Всем государственным учреждениям здравоохранения поручено обеспечить своевременное тестирование, обработку анализов. При возникновении групповых заболеваний исследования тестов будут проводить специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии».