В период с января по июль восемь тысяч семей в Хабаровском крае оформили ипотеку на приобретение жилья. По оценкам специалистов, рост жилищного кредитования в Хабаровском крае достиг 140 % к соответствующему периоду прошлого года.

В том числе с помощью ипотечных инструментов население инвестирует в перспективное улучшение жилищных условий: с начала текущего года заключено 1670 договоров участия в долевом строительстве. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В 2020 году темп роста ипотечного кредитования на строительство жилья увеличился более, чем в два раза, по сравнению с предыдущим годом.

— Развитие строительной отрасли с помощью специальных ипотечных программ – очень важное направление. Это нужно как для жителей региона, заинтересованных в приобретении современных квартир в новостройках, так и для экономики в целом, поскольку активизация строительной отрасли стимулирует целый ряд смежных отраслей и, в конечном счете, сказывается на рынке труда и доходах населения, – сообщил заместитель министра экономического развития края Дмитрий Пугачев.

Правительство Хабаровского края системно решает задачу роста кредитования строительства жилья. Так, министерство экономического развития готовит в федеральные министерства и ведомства предложения региона по обеспечению доступности ипотеки – речь идет о льготах, размере первоначального взноса, о требованиях к участникам программ льготного ипотечного кредитования в части возраста и так далее.

Кроме того, есть практика совместной – с участием власти и бизнеса – деятельности для увеличения темпов ипотечного кредитования строительства жилья в регионе.

— За круглым столом регулярно встречаются представители правительства Хабаровского края – в основном это минстрой, минэкономразвития, а также банков и производственных компаний, осуществляющих жилищное строительство, выпускающих домокомплекты и строительные материалы. Решение поставленной на высшем, федеральном уровне задачи требует и времени, и усилий для поиска точек соприкосновения, отладки всех необходимых процессов, воплощения в реальной жизни механизмов, процедур, установленных правовыми нормами. И мы пошагово вместе двигаемся к тому, чтобы у жителей края было как можно больше возможностей воспользоваться различными, в том числе льготными, программами ипотечного кредитования не только на приобретение готового, но и на строительство нового жилья, – подчеркнул Дмитрий Пугачев.