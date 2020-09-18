В городе развернута работа мобильных офисов, в которых люди могут узнать о своей задолженности.

Как сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом города, муниципальные специалисты совместно с представителями УФНС регулярно выезжают на предприятия и в организации, чтобы напомнить людям о погасить задолженности по имущественным налогам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В ходе встреч налоговики рассказывают об изменениях в законодательстве, о сроках платежей. Мы доводим до людей, что транспортный налог, налоги на землю и имущественный поступают в городскую казну и идут на реализацию многих муниципальных программ, большинство из которых — социальные. Люди прямо на месте могут узнать о своей задолженности и подать заявление о подключении личного кабинета налогоплательщика, через который очень легко и комфортно взаимодействовать с фискальными органами», — рассказала заведующая экономическим сектором комитета Елена Серегина.

Мобильные офисы будут работать во всех районах города до 1 декабря. Именно в этот день истекает срок оплаты имущественных налогов за 2019 год.

«Уважаемые хабаровчане! Всех владельцев транспортных средств, земельных участков, домов и квартир просим оплатить налоги в установленный законом срок. Своевременность совершения налоговых платежей поможет не допустить ситуации, ограничивающей ваше право распоряжения своим имуществом. Самый простой способ узнать о сумме задолженности и оплатить ее в случае наличия – воспользоваться интерактивным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Здесь же можно проконтролировать и поступление денежных средств», — напомнила Елена Серегина.